Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 08 2026

Trigo: 307600 Pesos por tonelada

Maíz: 276400

Sorgo: 271940

Girasol: Estimativo 698420

Soja: 506000

Precios en el Disponible 04 08 2026:

Trigo: Para la descarga inmediata U$s 205. Para las entrega entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre U$s 210. Septiembre U$s 210, Octubre y Noviembre U$s 215, Diciembre U$s 215 y Enero, Febrero y Marzo 2027 U$s 220. Para Enero U$s 2028 U$s 210.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: La oferta contractual y para Agosto U$s 184. Septiembre U$s 185.

Maìz: Para la entrega disponible y contractual U$s 185, Agosto U$s 180. Septiembre U$s 186, Octubre U$s 187, Noviembre U$s 188, Diciembre U$s 190 y Enero 2027 U$s 191. Para la descarga entre el 15 de Enero y el 15 de Febrero U$s 191, la tira comprendida entre Marzo y Junio 2027 U$s 190.

Girasol: Para la mercaderìa disponible, contractual y las posiciones Agosto y Septiembre U$s 450. Para el tramo contractual, la alternativa por girasol alto oleico se ubicò en U$s 450. La tira comprendida entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 410. Marzo 2027 U$s 400.

Soja: La mejor oferta para la entrega disponible y contractual se ubicò en $ 505000 pesos por tonelada. Para las fijaciones, la propuesta en moneda local $ 495000 pesos por tonelada. En paralelo,tambièn se registrò una condiciòn abierta de U$s 339.