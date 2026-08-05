Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 05 08 2026

Trigo: 310800 Pesos por tonelada

Maìz: 275100

Sorgo: 272130

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 505000

Precios en el Disponible 05 08 2026

Trigo: Para la descarga inmediata U$s 205. La ventana comprendida entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre U$s 210. Septiembre U$s 215, Octubre U$s 220, Noviembre U$s 215, Diciembre U$s 215. La tira comprendida entre Enero y Marzo U$s 220.

Maìz: Para la descarga inmediata y la entrega contractual U$s 185. Septiembre U$s 185, Octubre U$s 186. Para ambos meses, aparecieron, ademàs, propuestas en moneda local $ 275000 pesos por tonelada.

Noviembre U$s 188, Diciembre U$s 190, Enero U$s 191. La ventana comprendida entre el 15 de Enero y el 15 de Febrero U$s 189.

Las posiciones Marzo, Abril y Mayo U$s 190. Junio U$s 191, Julio U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: La oferta contractual U$s 185. Este mismo valor se propuso para Agosto y Septiembre.

Girasol: La propuesta contractual U$s 470. Este mismo valor se propuso para mercaderìa con calidad alto oleico.

Diciembre, Enero y Febrero U$s 410. Marzo U$s 400.

Soja: La mejor oferta abierta para la descarga inmediata y el tramo contractual $ 505000 pesos por tonelada. Las fijaciones de mercaderìa treparon $ 10000 pesos por tonelada hasta alcanzar ese mismo valor.