Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 07 05 2026

Trigo: 288200 Pesos por tonelada

Maìz: 262000

Sorgo: 275800

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 435000

Precios en el Disponible 07 05 2026

Trigo: Para la entrega disponible U$s 205, mismo nivel que para el tramo contractual. En la Pàgina oficial SIO-Granos se observan negocios en torno a U$s 210 para dichos segmentos. Junio U$s 210, Julio U$s 220. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 225.

Maìz: Para la entrega inmediata U$s 186. La entrega entre Mayo y Junio U$s 186, Julio U$s 183, Agosto U$s 185, Septiembre U$s 186, Octubre-Noviembre U$s 190 y Diciembre U$s 192. Para la descarga entre Enero y Febrero U$s 193.

Girasol: Se ofertaron U$s 410 para la entrega de mercaderìa a partir del 10 del corriente mes. Este mismo valor se propuso para la entrega contractual, segmento en el que continuò vigente la oferta de U$s 420 para mercaderìa con condiciòn alto oleico. Las descargas entre Mayo y Agosto U$s 410.

Soja: $ 440000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.