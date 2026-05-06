Durante la mañana de hoy, pasadas las 9:30 horas, tras diversos comentarios de oyentes, el equipo de Red Panorama pudo conocer la situación de un accidente ocurrido en Barrio Sur, por lo que el móvil llegó al lugar de los hechos.

El siniestro ocurrió entre las calles Mendoza y Bolivia, donde, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta que era conducida por una mujer, sufrió un vuelco en solitario, quedando la damnificada sobre la carpeta asfáltica.

Rápidamente la accidentada fue trasladada por el servicio de emergencias al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con traumatismos leves.

A pesar de que no se conocen las causas del hecho, uno de los factores principales sería el nivel alto de humedad ambiente que genera que los pisos estén mojados. Se recomienda a los vecinos circular con precaución hasta que mejoren las condiciones.