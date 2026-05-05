Durante la mañana del lunes, pasadas las 10:30 horas, el cuerpo bomberil de Villa Nueva fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de calle La Pampa con la Ruta Provincial 4, camino hacia Sanabria.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil, conducido por un hombre mayor de edad, sufrió un vuelco en solitario y terminó dentro de una zanja que había en el lugar.

Al llegar los bomberos realizaron las taras de rescate para sacarlo del habitáculo. Luego fue asistido por el servicio de emergencias 107, quienes lo atendieron en el lugar.

Debido a que no presentaba heridas de gravedad, no fue necesario su traslado al Hospital Comunitario local.

Se desconocen las causas del hecho.