El Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez quedó completamente renovado tras finalizar el reasfaltado, según confirmó el Dr. Néstor Barovero al equipo de Red Panorama.

“Se hizo lo primordial y esencial”, aseguró, y remarcó que el resultado fue “10 puntos”, destacando además que la pista respondió sin inconvenientes durante el último fin de semana.

Barovero explicó que los trabajos se concentraron en el sector más comprometido del trazado. “La gota era la parte que estaba mal”, afirmó, y de manera indirecta indicó que el resto del circuito ya lo habían hecho «hace cuatro años”, y que se mantiene en «condiciones utilizables», lo que permitió priorizar la intervención clave.

En ese sentido, resaltó el impacto inmediato en los pilotos. “Se fueron todos contentos”, sostuvo, y detalló que “antes golpeaban varias veces los amortiguadores, ahora casi no la golpean ninguna”. Para el dirigente, este cambio no solo mejora la competencia sino que reduce costos: “todo lo que se rompe cuesta plata”, explicó.

El integrante de la comisión también puso en valor el esfuerzo colectivo detrás de la obra. Señaló que “estamos todos satisfechos, contentos y muy agradecidos”, y destacó especialmente la gestión del presupuesto encabezada por Diego Heredia, quien trabajó en conjunto para administrar los recursos. “No podíamos ser irresponsables de gastar más de lo que teníamos”, agregó, marcando el criterio con el que se avanzó.

Con el circuito nuevamente en marcha, ya se reactivó la actividad deportiva. “Se abre un abanico de posibilidades”, afirmó Barovero, y subrayó que esto “mejora lo económico y lo anímico”. Además, este último fin de semana se presentaron las Categorías del Sur con el pavimento terminado, y adelantó que “tenemos una picada el 25 de mayo” y carreras el “30 y 31”, junto a nuevas gestiones para sumar categorías en los próximos meses.

De este modo, el autódromo inicia una nueva etapa con expectativas renovadas. “Esto se va a arreglar todo”, confió Barovero, proyectando mejoras a futuro.