En diálogo con el equipo de Red Panorama, el dirigente político de Marcos Juárez, Diego Heredia, se refirió a la problemática por la falta de luminarias en el acceso a la autopista por Avenida Las Colonias, un reclamo que volvió a tomar fuerza en los últimos días.

Según explicó, la situación fue advertida por vecinos y también constatada personalmente durante un recorrido nocturno por el sector.

Durante el martes por la mañana, el equipo de Red Panorama recibió múltiples reclamos de marcosjuarenses por este tema. Uno de ellos relató que durante la noche del lunes estuvo a punto de protagonizar un accidente al encontrarse con un grupo de entre 10 y 15 jóvenes que circulaban con sus motocicletas en ese sector sin iluminación.

Por ello, Heredia detalló que el inconveniente afecta a dos tramos específicos del puente, donde las luces permanecen apagadas desde el inicio del ascenso hasta la mitad de la estructura. “Son sectores que ya han tenido problemas anteriormente, incluso con robo de cables”, indicó, remarcando que no es la primera vez que deben intervenir por este motivo.

Además, el dirigente advirtió sobre el riesgo que implica la falta de iluminación, no solo para quienes transitan en vehículos, sino también por la presencia frecuente de jóvenes que se reúnen en el lugar con motocicletas. “Es un punto peligroso, ya hubo accidentes en esa vía y la oscuridad agrava aún más la situación”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de reforzar los controles en la zona y sugirió la intervención de fuerzas de seguridad como la Policía Caminera o la Guardia Móvil. También cuestionó la falta de claridad sobre qué organismo tiene competencia directa en ese tramo, lo que dificulta una respuesta más ágil.

Por último, confirmó que una cuadrilla trabajará en el lugar durante la jornada para evaluar el problema y resolverlo, con la expectativa de que se trate de una falla técnica y pueda solucionarse en el día.