Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 07 09 2026

Trigo: 350000 Pesos por tonelada

Maíz: 289000

Sorgo: Estimativo 277300

Girasol: Estimativo 757000

Soja: 56000

Precios en el Disponible 07 09 2026.

Trigo: U$s 230 para la entrega contractual. Con entrega entre el 15 de Septiembre y el 15 de Octubre mismo valor propuesto para la posiciòn Full Octubre. U$s 225 Noviembre y Diciembre, con Enero y Febrero 2027 U$s 230 y Marzo 2027 U$s 235.

Maìz: El disponible U$s 195 mismo valor ofertado para la entrega contractual. Para las posiciones Octubre y Noviembre U$s 200. Diciembre U$s 203, Enero y Febrero 2027 U$s 205, Marzo 2027 U$s 205, Abril y Mayo 2027 U$s 204, Junio 2027 U$s 203 y Julio 2027 U$s 202.

Sorgo: U$s 180 para la entrega inmediata.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Las entregas disponible y contractual U$s 500. Las posiciones comprendidas entre Diciembre y Marzo del año pròximo volvieron a ofrecerse en U$s 450.

Soja: $ 560000 pesos por tonelada para la entrega disponible, aunque bajo condiciòn EPA para este tramo como para la entrega contractual en Octubre o las fijaciones de mercaderìa.