Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 07 10 2026

Trigo: Para la descarga disponible y hasta el 30 de Octubre U$s 225 para mercaderìa bajo condiciòn Càmara.

Noviembre y Diciembre U$s 220. Enero 2027 U$s 225, Febrero 2027 U$s 227, Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: Por el disponible U$s 193. La entrega contractual U$s 193. Noviembre U$s 194, Diciembre, Enero 2027 y Febrero 2027 U$s 195, Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 195, Junio 2027 U$s 193, Julio y Agosto 2027 U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Con entrega disponible hasta el 10 de Octubre U$s 195.

Girasol: U$s 500 para la entrega disponible hasta el 15 de Octubre y U$s 450 para Diciembre, Enero 2027, Febrero 2027 y Marzo 2027. Para girasol alto oleico U$s 470 para los ùltimos tramos mencionados de la campaña nueva.

Soja: Por el disponible, con entrega desde mañana, se ubicò en $ 560000 pesos por tonelada. Las entregas $ 570000 pesos por tonelada. Para Octubre bajo condiciòn sustentable o 2BSVS. Mismo valor propuesto para Noviembre bajo condiciòn EPA/EUDR.

Las fijaciones $ 570000 pesos por tonelada.