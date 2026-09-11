Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 11 09 2026

Trigo: 341400 Pesos por tonelada

Maìz: 299000

Sorgo: 276700

Girasol: Estimativo 759500

Soja: 560000

Precios en el Disponible 11 09 2026

Trigo: U$s 220 en el disponible. Octubre U$s 225. Noviembre y Diciembre U$s 220. Enero y Febrero 2027 U$s 225. Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: La entrega inmediata desde el 14 del corriente mes U$s 200, mismo valor que el contractual. Noviembre U$s 205, Diciembre U$s 206, Enero 2027 U$s 210, Febrero 2027 U$s 208. La ventana entre el 15 de Febrero y el 15 de Marzo 2027 U$s 210, Marzo 2027 U$s 208, Abril 2027 U$s 207, Mayo 2027 U$s 207, Junio 2027 U$s 206 y Julio 2027 U$s 205.

Sorgo: No se registraron referencias abiertas para la adquisiciòn de sorgo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Las entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: $ 555000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa. Este mismo segmento tuvo ofertas en moneda extranjera en valores de U$s 369.