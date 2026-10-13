Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 10 2026

Trigo: 342000 Pesos por tonelada

Maíz: 292500

Sorgo: Estimativo 295560

Girasol: 799240 Estimativo

Soja: 560000

Precios en el Disponible 13 10 2026

Trigo: Para la entrega disponible U$s 230. La posiciòn Noviembre U$s 225, Enero y Febrero U$s 230, Marzo U$s 235.

Maìz: Para la entrega inmediata U$s 187. La posiciòn contractual o Full Octubre U$s 190. Para Noviembre U$s 192 y Diciembre U$s 193. Enero y Febrero 2027 U$s 194, Marzo y Mayo 2027 U$s 190, Junio 2027 U$s 187, Julio 2027 U$s 185.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Las ofertas para la entrega disponible y hasta fin de mes U$s 530. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo U$s 470. Para el girasol alto oleico U$s 490 para la entrega entre Diciembre y Febrero 2027.

Soja: Para la entrega disponible, la oferta se ubicò en $ 555000 pesos por tonelada, mientras que la propuesta por mercaderìa bajo condiciòn sustentable $ 565000 pesos por tonelada. Este ùltimo valor se ofreciò para fijaciones y para la entrega en Noviembre bajo condiciòn EPA/EUDR.