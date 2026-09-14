Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 14 09 2026

Trigo: 340000 Pesos por tonelada

Maìz: 299000

Sorgo: 275900

Girasol: Estimativo 757200

Soja: 555000

Precios en el Disponible 14 09 2026

Trigo: U$s 225 para la ventana del 20 de Septiembre al 20 de Octubre o para la Posiciòn Full Octubre. U$s 220 Noviembre y Diciembre. Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: El disponible U$s 195. Noviembre U$s 202. La tira comprendida entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 205, Marzo 2027 U$s 205, Abril y Mayo 2027 U$s 202. Para la entrega en Junio 2027 U$s 201 y para Julio 2027 U$s 200.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 180 para la entrega contractual.

Girasol: El tramo disponible y la entrega contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: $ 555000 pesos por tonelada para las fijaciones.