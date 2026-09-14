Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 14 09 2026
Trigo: 340000 Pesos por tonelada
Maìz: 299000
Sorgo: 275900
Girasol: Estimativo 757200
Soja: 555000
Precios en el Disponible 14 09 2026
Trigo: U$s 225 para la ventana del 20 de Septiembre al 20 de Octubre o para la Posiciòn Full Octubre. U$s 220 Noviembre y Diciembre. Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.
Maìz: El disponible U$s 195. Noviembre U$s 202. La tira comprendida entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 205, Marzo 2027 U$s 205, Abril y Mayo 2027 U$s 202. Para la entrega en Junio 2027 U$s 201 y para Julio 2027 U$s 200.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Sorgo: U$s 180 para la entrega contractual.
Girasol: El tramo disponible y la entrega contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.
Soja: $ 555000 pesos por tonelada para las fijaciones.