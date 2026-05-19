Tenis de San Martìn: 3 era Fecha Liga del Sudeste de Dobles, en nuestro club.

Este sàbado y domingo, se llevò a cabo nuestro Torneo Aniversario Club San Martìn, perteneciente a la 3 era Fecha de la Liga Tenis del Sudeste.

Participaron màs de 160 jugadores de la zona y alrededores, en modalidad damas y caballeros, destacàndose los subcampeonatos de las Parejas albicelestes que jugaron en 2 da Caballeros y D Damas, ellos son:

2 da SubCampeones FRANCO FERREIRA-AGUSTÌN GINEVRI.

D Damas: SubCampeonas FERNANDA AIMAR-SOFÌA VERSTRAETE.

Agradecemos al club Argentino de Marcos Juàrez, por habernos prestado sus canchas e instalaciones para poder iniciar y terminar el Torneo en tiempo y forma.

Muchas gracias a todos los jugadores por su participaciòn y conducta.

Por ùltimo, felicitar y agradecer a todos nuestros alumnos, que hicieron grande este torneo participando, ayudando en distintas tareas o simplemente apoyando con su granito de arena.