Tenis: Gran jornada de tenis en Argentino por la Liga del Sudeste.

Durante el fin de semana, nuestras canchas recibieron una nueva Fecha de la Liga del Sudeste de Tenis, con participación en categorías masculinas y femeninas.

Una jornada con mucho tenis, competencia y compañerismo, donde nuestros espacios volvieron a ser protagonistas recibiendo a jugadores y jugadoras de toda la región.

Resultados Finales Dobles Masculino

2 da Categoría:

Campeones Diego Carlucho-Sebastián Cardinali.

Finalistas José Luis Valdez-Ignacio Valdez.

Resultado: 7/5 5/7 y 10/7.

3 ra Categoría:

Campeones Ignacio Gentil-Mariano Gentili.

Finalistas: Juan Giorgis-Natanael Ocampo.

Resultado: 0/6 7/6 y 11/9.

4 ta Categoría:

Campeones Tomás Bernardo Celiz-Miguel Angel Mansilla

Finalistas: Diego Mantegari-Gastón Mantegari.

Resultado: 6/3 y 6/1.

Resultados Finales Dobles Femenino.

Categoría A:

Campeonas: Lozano-Ferrari.

Finalistas: Battistino-Fernández.

Resultado: 4/6 6/2 y 10/1.

Categoría B:

Campeonas Piccioni-Giacosa.

Finalistas Magallanes-Bracconi.

Resultado: 6/1 y 6/0.

Categoría C:

Campeonas: Rulfo-Bedetti.

Finalistas: Martínez-Carpio.

Resultado: 6/4 2/6 y 10/3.

Categoría D:

Campeonas Pirrdimoni-Drzevichi.

Finalistas Filipuzzi-Hallacyek.

Felicitamos a todos los jugadores y jugadoras que participaron de esta Fecha de la Liga del Sudeste de Tenis y agradecemos a quienes acompañaron una gran jornada deportiva en nuestras instalaciones, Profes, Sub Comisión y RRHH de nuestro club.