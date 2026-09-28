Fútbol: Liga Regional del Sur: Octava Fecha del Torneo Clausura.
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 SPORTIVO ISLA VERDE 0
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2
Libre: RÍVER PLATE DE INRIVILLE.
Posiciones: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 16 puntos, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 14, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 13, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 12, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 12, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 11, SPORTIVO ISLA VERDE 11, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 5, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1.