En diálogo con el equipo de Red Panorama, el responsable de Parques y Paseos de la Municipalidad, Jorge Dantonio, repasó el estado de las obras que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad y confirmó que el plan de pavimentación de 20 cuadras quedó momentáneamente suspendido. Mientras tanto, continúan intervenciones sobre calles, badenes, ripio y alumbrado público.

Uno de los sectores donde actualmente se trabaja es calle 25 de Diciembre, en barrio Lavalle. Dantonio explicó que allí se realizaron cordones cuneta y un badén para solucionar los problemas de acumulación de agua en una de las esquinas. “Estamos trabajando con la motoniveladora, acomodando, dando los niveles y colocando ripio”, detalló.

La arteria constituye además una conexión importante para los vecinos de la zona, ya que comunica la continuación de Bismarck con Cabo Patricio Guanca y otros sectores. Según explicó el funcionario, también se trabaja para retirar una columna ubicada en el lugar, lo que permitirá ampliar la apertura de la calle y mejorar la visibilidad para quienes circulan por allí.

En paralelo, se realizaron trabajos sobre Soberanía Nacional, donde se reconstruyeron curvas y badenes que presentaban deterioro. También se intervino en el cruce con Güemes, donde había una importante cuneta. “Ahí se hizo el badén nuevo y ya nosotros habilitamos todo para que se pueda transitar”, señaló Dantonio, quien agregó que posteriormente se mejoró el ripio de ese sector.

El alumbrado público es otro de los frentes que continúa en ejecución. En calle Varela, entre Monetto y Córdoba, ya se colocaron las columnas y se habilitó la iluminación, mientras que resta completar el tramo hasta Piamonte. Además, se trabaja en la rotonda sur para retirar la columna central y trasladar la instalación hacia los laterales.

La intervención en ese acceso contempla también un tendido subterráneo para evitar inconvenientes con vehículos de gran porte y reducir la contaminación visual generada por los cables. Dantonio explicó que el objetivo es que el sector quede “mucho más prolijo” y con una iluminación similar a la existente en la rotonda norte.

En cuanto a la pavimentación, el funcionario confirmó que el proyecto de 20 cuadras quedó en espera y que todavía restan aproximadamente cuatro o cinco cuadras por ejecutar. “Por ahora se va a parar, no se sigue con el asfalto”, afirmó. También aclaró que los pedidos de cordón cuneta deberán ser evaluados por Obras Públicas y, eventualmente, por la próxima gestión municipal.

Mientras el avance del asfalto deberá esperar, las tareas de mantenimiento continúan en distintos puntos de Marcos Juárez. Dantonio sostuvo que se mantiene el trabajo habitual y remarcó la importancia de seguir mejorando las calles y servicios de la ciudad.