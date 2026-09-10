En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Marcos Juárez, Diego Buffa, nos comentó acerca de las novedades.

Durante las últimas horas, a través de comunicados oficiales, varios cuarteles del país anunciaron que hoy por la mañana se realizará un sirenazo a modo de reclamo.

El mismo será a las 10 horas y se realizará un ciclo de alarma que durará algunos minutos. Esto se debe al pedido por el faltante del pago de subsidio que aún no han recibido algunos equipos de rescate en Argentina.

Según lo comentado por Buffa, este dinero se obtiene de un fondo creado con el 0.05% recaudado de todos los seguros que se cobran en el territorio argentino, luego este se divide en partes iguales para todos los cuarteles que están en regla, y hay un remanente para los que cumplen con la documentación por aquellos que no.

Por la información obtenida por el jefe, Marcos Juárez recibió el dinero del subsidio luego del reclamo hecho el pasado mes de julio, pero aún no han cobrado el plus. Además, este pedido anterior se realizó de manera provincial, gestionado por la Federación de Córdoba, y colaborando los cuerpos bomberiles de Mendoza, La Pampa, entre otras. La de hoy viene por pedido del Consejo Nacional.

Desde el equipo de bomberos pidieron a los vecinos mantener la calma y no preocuparse por el ruido de las sirenas.