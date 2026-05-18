Básquet de Argentino:

Anoche por la Liga Federal de Básquet, en Venado Tuerto, Olimpia de Venado Tuerto venció a Argentino de Marcos Juárez por 83 a 69.

Por Olimpia de Venado Tuerto: Nicolás Rizzotti 8, Valentino Rivoira , Marcos Guaci , Angelo Cortes -, Marcelo Cinquini -, Nicolás Rabolini -, Damián Palacios 4, Manuel Sagardia 10, Bautista Bazzetti 15, Leandro Gerez 15, Alvaro Chervo 21 y Heraldo Russo 10.

D. T: Manuel Garcia.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo Beraza 2, Benjamín Delfederico -, Emiliano Carpinetti 10, Luca Feresin -, Pablo Renzi 3, Tomás Ercoli 6, Dante Dal Dosso 5, Julián Marín -, Juan Cesanelli -, Ignacio Zaffetti 7, Maximiliano Dal Dosso 29, y Tadeo Verbauwede 7.

D. T: Miguel Bustos.

1 Cuarto: 22-12 2 Cuarto: 40-29 18-17 3 Cuarto: 62-45 22-16 y 4 Cuarto: 83-69 21-24.