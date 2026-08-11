Básquet de San Martín:

¡ La Categoría Cadetes del Femenino jugo el Federal en San Nicolás !.

En Regatas de San Nicolás, las Gauchitas jugaron el Federal de Cadetes(U 15) Femenino con el Cuadrangular entre San Martín de Marcos Juárez, Regatas de San Nicolás, Náutico de Rosario y Gorriones de Río Cuarto.

Resultados de San Martín:

NAÚTICO DE ROSARIO 63 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 28

REGATAS DE SAN NICOLÁS 63 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 40

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 57 GORRIONES DE RÍO CUARTO 70

Felicitaciones a todos por el crecimiento que continúan teniendo competencia tras competencia.

¡ Las Formativas completaron la Fecha frente a Campaña !.

Completando la categoría pendiente, San Martín por una nueva Fecha de la Cañadense, visito a Campaña en Carcaraña, obteniendo el siguiente resultado:

Juveniles: CAMPAÑA DE CARCARAÑA 77 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 83

¡ Los Gauchitos visitaron a Sport en Formativas !.

San Martín viajo a Cañada de Gómez a enfrentar a Sport por una nueva Fecha de la Cañadense en formativas, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 84 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74

Cadetes: SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 41 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 87

Juveniles: SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 62 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 82

Liga Próximo: SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 75 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 67

En la próxima fecha, Los Gauchitos reciben a Cremería de Carcaraña.