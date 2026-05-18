Fùtbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del Torneo Apertura.
RIVER PLATE DE INRIVILLE 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 3
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 6 A. M. C. A. GUATIMOZÌN 0
SPORTIVO ISLA VERDE 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
Libre: UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA.
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 22 Puntos, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 19, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 18, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 17, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 16, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 11, RIVER PLATE DE INRIVILLE 11, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4.