Golf del Club Argentino:

Torneo Bindu. Golf Club Argentino.

¡ Gran jornada de sábado disfrutamos en el golf de nuestro club !.

Más de 45 jugadores se hicieron presentes para compartir un excelente día de golf, competencia y camaradería.

Categoría 1:

LARRIBITE GASTÓN E..

VIJANDE JOSÉ más 3.

SANTIAGO SALVATIERRA más 3.

Categoría 2:

GUILLERMO CESANELLI menos 5.

CARLOS LINGUA menos 5.

AUGUSTO ADOLFO LORENO menos 3.

Premios Especiales:

Approach 2/11: ESTEBAN GORINI.

Approach 9/18: DIEGO HEREDIA.

Long Drive: SANTINO ARMANDO.

¡ Felicitaciones a todos los jugadores que participaron y gracias por ser parte de esta gran jornada !.

Gracias a Bindu(@BINDU,.AGRO) por el apoyo y por acompañarnos en este torneo.

¡ Nos vemos en el próximo !.