Hockey del Club Atlético Municipal:
El Club Atlético Municipal jugó ante Caranchos en Rosario por la 6 Fecha de la Asociación de Hockey Línea B.
En Primera: 3 a 3
En Reserva: Victoria 2-4.
En Sub 19: Derrota 3-0.
En Sub 16: Empate 1 a 1.
En Sub 14: Empate 3 a 3.
Hoy sábado 29 de Agosto el CAM recibe a Bancario por la 7 Fecha de la Asociación de Hockey Línea B.
Este sábado 29 de Agosto recibimos a Club Bancario en casa.
Horarios: Sub 12: 09:30 horas Sub 14: 10:30 horas Sub 16: 11:45 horas Sub 19: 13:15 horas Reserva: 14:45 horas Primera: 16:15 horas.