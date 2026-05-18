Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 18 05 2026

Trigo: 300000 Pesos por tonelada

Maìz: 249500

Sorgo: 277100

Girasol: 581910

Soja: 460200

Precios en el Disponible 18 05 2026

Trigo: U$s 205 para la entrega disponible y contractual. Junio U$s 220 y Julio U$s 225. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 225.

Maìz: El tramo disponible U$s 185. La entrega entre Mayo y Junio U$s 185. Julio U$s 179, Agosto U$s 186, Septiembre U$s 184. Los tramos Octubre-Noviembre U$s 190, la tira comprendida entre Diciembre y Febrero U$s 190. Para los segmentos Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 193, Junio 2027 U$s 189 y Julio 2027 U$s 186.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: El tramo disponible U$s 195, mismo valor para la entrega entre Junio y Julio. Agosto U$s 190.

Girasol: U$s 410 con entrega disponible y contractual, al tiempo que se mantuvo la oferta de U$s 420 para este ùltimo segmento, aunque bajo condiciòn alto oleico. Las descargas entre Junio y Septiembre se ubicaron en U$s 410.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.