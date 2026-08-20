Mercado de Cereales de Rosario 20 08 2026

Precios de Pizarra 20 08 2026

Trigo: 333000 Pesos por tonelada

Maíz: 275280

Sorgo: 278000

Girasol: Estimativo 758880

Soja: 520000

Precios en el Disponible 20 08 2026:

Trigo: La posiciòn disponible U$s 225. Septiembre U$s 230, mismo valor propuesto para Octubre, aunque solo por el cereal con un mìnimo de 11 % de proteìna. Las entregas entre Noviembre y Diciembre U$s 225. Enero 2027 U$s 227, Febrero 2027 U$s 228 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: U$s 183 para el tramo disponible. La posiciòn contractual U$s 195. Septiembre U$s 195, Octubre U$s 198, Noviembre U$s 193 y la tira Diciembre-Enero U$s 200. Marzo 2027 U$s 200, Abril, Mayo y Junio 2027 U$s 196 y Julio 2027 U$s 194.

Sorgo: No se relevaron condiciones abiertas de compra. En la pàgina oficial SIO-Granos, se observan operaciones puntuales U$s 187 para la entrega disponible.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: U$s 440 para la descarga entre Diciembre y Marzo 2027.

Soja: Para la entrega disponible y las fijaciones de mercaderìa $ 525000 pesos por tonelada.