Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: ELVA ALICIA TURÌN.

Edad: 75 Años.

Sus restos seràn trasladados a Cementerio Municipal el dìa mièrcoles 19 de Agosto a las 17:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Las Parejas:

Falleciò: MARIANELA LUISINA RÌOS.

Deceso: 16-08-2026.

Edad: 38 Años.

Sepelio: 19 de Agosto del 2026 a las 17:30 horas. Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.

En Leones:

Falleciò: OMAR M. BARBERO(PELADO).

Edad: 76 Años.

Velatorio el dìa jueves 20 del corriente a las 10:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Sus restos seràn cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.