Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MARTA ESTELA WUHRMANN.
Edad: 77 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio el dìa martes 01 de Septiembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MARTA ESTELA WUHRMANN.
Edad: 77 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio el dìa martes 01 de Septiembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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