Agenda Celeste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Fùtbol Senior: Fecha 8.
VILLA ARGENTINA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Jueves 30 de Abril. Cancha Club Progreso. 21:30 horas.
Bàsquet Formativas: Cañadense.
Viernes 01 de Mayo.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
Estadio: Leonardo Gutièrrez. Desde las 10:00 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 2 Pendiente.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Cancha Rodolfo Depetris. A partir de las 12:00 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 5.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 02 de Mayo. Cancha de Centro Deportivo Roca.
A partir de las 12:00 horas.
Bàsquet Femenino U 15 Federativo:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, OLIMPIA DE VENADO TUERTO y CENTENARIO DE VENADO TUERTO.
Sàbado 02 de Mayo
Cancha de Olimpia de Venado Tuerto.
12:00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CENTENARIO DE VENADO TUERTO
17:00 horas: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. OLIMPIA DE VENADO TUERTO
Fùtbol Mayor:
Fecha 10 Libre.
Fùtbol Femenino: ¡Nuevo Torneo !.
Domingo 03 de Mayo. 10:00 horas.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Entradas: $ 2000 Pesos.
3472 557924 Profe Lauro
3472 594594 Profe Ludmi
¡ Invitamos a todos los clubes a participar de este gran jornada !:
Patìn: ¡ 1 Torneo Anual !.
Viernes 01 de Mayo.
Sàbado 02 de Mayo.
Lugar: Tortugas.
Bàsquet: Campeonato Provincial Interasociaciones
Categorìa Juveniles U 17 Masculino.
Clasificados de la Zona B:
ASOCIACIÒN SANTAFESINA, ASOCIACIÒN VENADENSE, ASOCIACIÒN CAÑADENSE y ASOCIACIÒN NOROESTE.
Viernes 01, Sàbado 02 y Domingo 03 de Mayo.
Sede: Leonardo Gutièrrez.