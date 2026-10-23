Agenda Roja del Club Argentino: Actividad para el fin de semana.
Viernes 23 de Octubre:
Vóley Torneo Abierto Internacional Abierto Internacional Categorías Sub 12, Sub 13 y Sub 16 Femenino Marcos Juárez.
72 delegaciones, más de 200 partidos en dos días, clubes de Argentina y Uruguay.
Entrada Libre y Gratuita.
Sábado 24 de Octubre:
Vóley Torneo Abierto Internacional
Categoría Sub 12, Sub 13 y Sub 16 Femenino.
Marcos Juárez.
Fútbol Infantil: Local vs. Centro Deportivo Roca.
Fútbol Infantil: Encuentro Internacional de Fútbol Infantil
Villa Carlos Paz.
Básquet Formativas:
Cuartos de Final:
U 15: vs. Cremería de Carcaraña
U 21: vs. Tenis de Correa.
Visitante.
Fútbol Senior: Liga Bellvillense. Cuartos de Final Torneo Clausura Partido de Ida.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Cancha de Matienzo de Monte Buey.
Hora: 17:00.
Domingo 25 de Octubre:
Vóley Torneo Abierto Internacional Categoría Sub 12, Sub 13 y Sub 16 Femenino.
Marcos Juárez.
Básquet Formativas:
Cuartos de Final.
U 13: vs. San Martín de Marcos Juárez.
U 17 vs. Provincial de Salto Grande.
Mini-Básquet:
vs. San Martín.
Visitante.
Fútbol: Liga Bellvillense: Fecha 12.
Categoría A. Torneo Clausura.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Primera y Cuarta División.
Patín Artístico: Campeonato Nacional Copa González Molina en San Juan.
Participan Catalina Mazzoni, Eva Vázquez, Camila Tenaglia y Paula Leiría.