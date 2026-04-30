General Roca: Con profundo dolor despedimos al Doctor Natalio Augusto Juncos

Hoy nuestro pueblo despide a un Profesional ejemplar y a una gran Persona, que dedicò su vida con vocaciòn, compromiso y amor al servicio de los demàs.

Su trayectoria, marcada por la dedicaciòn, la ètica y la humanidad, dejò una huella imborrable en cada paciente, en cada Familia y en toda la comunidad.

Agradecemos tantos años de entrega incondicional, de estar siempre Presente, de escuchar, de cuidar y de tender una mano amiga.

Su legado vivirà en cada vida que tocò y en cada gesto de solidaridad que sembrò en nuestro Pueblo.

Acompañamos a su Familia, amigos y seres queridos en este dìficil momento.

Se decreta:

3 Dìas de duelo.

Gracias Doctor, por tanto.

GENERAL ROCA.

Gobierno Municipal.