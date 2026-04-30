Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 37 Cabezas
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 5000,00
Vaquillonas Regular 4200,00
Vacas de Conserva Buena 2300,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: Sin Operaciones
Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 37 Cabezas
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 5000,00
Vaquillonas Regular 4200,00
Vacas de Conserva Buena 2300,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: Sin Operaciones
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