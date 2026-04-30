Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 30 04 2026

Trigo: 283412

Maìz: 262675

Sorgo: 269600

Girasol: 575000

Soja: 430000

Precios en el Disponible 30 04 2026

Trigo: La oferta para la entrega inmediata y contractual U$s 205. Junio y JUlio U$s 210. La entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 220. Enero U$s 225.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 188. La entrega contractual como las posiciones entre Mayo y Junio U$s 188.

Julio U$s 185, Agosto y Septiembre U$s 187. Para la entrega entre Octubre y Diciembre U$s 190. Enero y Febrero U$s 195.

Para la entrega entre Marzo y Abril U$s 193. Junio U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 190 para la entrega inmediata. Las posiciones entre Mayo y Julio U$s 195. Agosto U$s 190.

Girasol: Para la entrega contractual se ofertaron U$s 410, sostenièndose ademàs la propuesta de U$s 420 para este mismo segmento, aunque por mercaderìa con calidad oleico.

La descarga entre Mayo y Agosto U$s 410.

Soja: La oferta abierta $ 420000 pesos por tonelada para la mercaderìa con entrega disponible mientras que las fijaciones encontraron su mejor valor sobre el cierre de la rueda en valores de $ 425000 pesos por tonelada.