Nataciòn de Argentino: Gran jornada en Rìo Segundo.

Este sàbado 29 de Agosto, nuestros nadadores participaron del torneo organizado por la Federaciòn Cordobesa de Nataciòn, que se llevò a cabo en el Complejo Norte de Rìo Segundo.

PILAR KUNICIC, Federada Nacional, tuvo una destacada actuaciòn: logrò en 50 Libre y 50 Mariposa, ademàs de en 100 Pecho. Tambièn mejorò sus marcas en Mariposa y Pecho, siendo la nadadora Federada màs ràpida en 50 Libre de todas las categorìas.

EMILIA BRUSA tuvo una gran jornada, consiguiendo en 50 Libre, 50 Mariposa y 100 Libre y en 100 Espalda y 100 Pecho, ademàs, logrò importantes mejoras en sus marcas 4 segundos en Espalda y 8 segundos en Pecho.

JULIETA PERALTA sumò excelentes resultados en 100 Pecho, en 50 Libre y en 100 Libre y 100 Espalda, continuando su crecimiento y sumando valiosa experiencia competitiva.

BAUTISTA LLANES protagonizò una jornada especialmente positiva, mejorando sus marcas Personales en las cuatro Pruebas que disputò:

1 segundo en 50 Libre

10 segundos en 100 Pecho

8 segundos en 200 Libre

2 segundos en 200 Espalda

Cada competencia representa una oportunidad para seguir aprendiendo, superàndonos y creciendo dentro y fuera del agua.

Gracias a las familias, Profesores y a la Subcomisiòn de Nataciòn por acompañar y hacer posible cada competencia.

¡Seguimos creciendo juntos !.