En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, brindó mayores detalles sobre lo ocurrido momentos atrás.

Durante la madrugada de hoy, aproximadamente a las 5, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente ocurrido en la Autopista, mano hacia Córdoba, en el kilómetro 437, pasando la estación de servicios Shell.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que se trasladaba en ese sentido despistó y rozó con la parte trasera de otro rodado del mismo porte, el cual se encontraba estacionado en la banquina desde horas antes por un desperfecto mecánico

Luego de la rozadura, el vehículo siguió en movimiento y terminó volcando 50 metros más adelante.

Al llegar los bomberos, ambos choferes habían salido por sus propios medios, por lo que los asistieron y trasladaron al Hospital Abel Ayerza para realizar los chequeos correspondientes.

Según la información que se pudo conocer, el camionero que ocasionó el accidente habría testificado que “cabeceó”, queriendo decir que se dormitó al momento del siniestro.

No hubo heridos de gravedad.