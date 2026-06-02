Durante las últimas horas, las declaraciones de Susana Trimarco, madre de Marita Verón y referente nacional en la lucha contra la trata de personas, generaron repercusión en la región luego de que mencionara una reciente intervención de la Fundación María de los Ángeles en «Marcos Juárez».

Sin embargo, el caso al que hizo referencia no ocurrió en la ciudad cabecera del departamento, sino en Corral de Bustos-Ifflinger.

Durante una entrevista para el programa de Moria Casán, Trimarco relató el trabajo que realiza la fundación en distintos puntos del país y destacó la asistencia brindada a una mujer víctima de explotación. «Hace poco rescatamos a una chica en Marcos Juárez», expresó al enumerar algunos de los casos recientes en los que colaboró la organización.

No obstante, la referencia correspondía al departamento Marcos Juárez y no a la localidad homónima.

El episodio mencionado por la activista salió a la luz pública el pasado 8 de abril, cuando una investigación federal derivó en allanamientos y en el rescate de una mujer en Corral de Bustos. La causa se inició a partir de una denuncia vinculada a una presunta situación de trata y explotación sexual, por lo que se dispusieron distintas medidas de protección para la víctima y de recolección de pruebas.

En aquella oportunidad, la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona explicó que la investigación se encontraba en una etapa inicial y que las actuaciones buscaban determinar las circunstancias en las que se habría producido la explotación denunciada. Además, remarcó la importancia de preservar la identidad de la víctima y permitir el avance de la pesquisa judicial.

La aclaración sobre el lugar de los hechos cobra relevancia debido a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Trimarco. Si bien Marcos Juárez es el nombre tanto de la ciudad como de un departamento del sudeste cordobés, el procedimiento al que hizo referencia la titular de la fundación se desarrolló íntegramente en Corral de Bustos.

La Fundación María de los Ángeles trabaja desde hace más de dos décadas en la asistencia y acompañamiento de víctimas de trata en todo el país.

En este caso, la organización colaboró en la contención de la mujer rescatada, en una causa que continúa bajo investigación judicial y que puso nuevamente en agenda la problemática de la explotación de personas en la región.