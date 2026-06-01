Sara Majorel: Propiciarìa ir junto a Pedro Dellarossa
Segùn dichos de la Intendenta Sara Majorel en los estudios de Radio Panorama estarìan trabajando para una Alianza.
Dejo entrever quien serìa el futuro candidato a Intendente.
Ampliaremos.
Sara Majorel: Propiciarìa ir junto a Pedro Dellarossa
Segùn dichos de la Intendenta Sara Majorel en los estudios de Radio Panorama estarìan trabajando para una Alianza.
Dejo entrever quien serìa el futuro candidato a Intendente.
Ampliaremos.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.