En diálogo con el equipo de Red Panorama, el representante regional de Bingo Interclubes, Eduardo Bussi, dialogó con los ganadores locales del fin de semana.

El pasado sábado 30, en el predio ADEO de la localidad de Cañada de Gómez, se realizó el gran sorteo por los 25 años de la entidad, en la cual se rifaron diversos premios como dinero, autos 0km, kits de hogar, entre otras cosas.

Entre ellos, uno de los últimos, fue un departamento monoambiente en la localidad de Rosario, cuyos ganadores fueron Víctor Silva y su esposa Natalia, quienes expresaron su emoción con el equipo de Panorama.

Víctor actualmente trabaja como albañil y compra el bingo desde hace varios años. «Yo le digo a la gente que lo compre, que siga insistiendo, que vale la pena, que no es tanto» dijo Silva. Según como detallaron, ellos concurrieron a la actividad el fin de semana para «pasar un día distinto» y, al momento de dar el último premio con sus nombres, muchas personas que estaban en el lugar se acercaron a felicitarlos.

El evento comenzó a las 15 horas y se llevó a cabo durante toda la tarde del sábado, con gran concurrencia de público.