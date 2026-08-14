Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Bàsquet:
Fecha 4 Asociaciòn Cañadense. Primera Divisiòn.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TENIS CLUB CORREA
Viernes 14 de Agosto.
21:30 horas.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Lugar: Marcos Juàrez.
Fùtbol Infantil:
Fecha 3.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 15 de Agosto.
Cancha: Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Gimnasia Artìstica:
¡ 4 Torneo Zonal !.
Sàbado 15 de Agosto.
Club Newbery-Everton de Cruz Alta.
Desde las 08:00 horas.
Bàsquet:
Federal Formativas Cadetes.
Sàbado 15 de Agosto.
17:00 horas ATALAYA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
19:00 horas MATIENZO vs. ATENAS
Domingo 16 de Agosto:
10:00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ATENAS
12:00 horas MATIENZO vs. ATALAYA
18:00 horas ATALAYA vs. ATENAS
20:00 horas MATIENZO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Cancha de Matienzo.
Tenis:
Torneo Nacional Sub 12 !.
Domingo 16 y Lunes 17 de Agosto.
Lugar: Còrdoba.
Fùtbol Mayor: Liga Bellvillense. 2 Fecha del Torneo Clausura.
Domingo 16 de Agosto.
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Cancha: Progreso de Noetinger.
Cuarta Divisiòn: 14:00 horas.
Primera Divisiòn: 16:00 horas.
Bàsquet Asociaciòn Cañadense
Formativas:
Lunes 17 de Agosto.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CLUB ATLÈTICO CARCARAÑA
Cancha de Argentino.
U 13: 13:00 horas.
U 15: 14:30 horas.
U 17: 16:00 horas.
U 21: 17:30 horas.