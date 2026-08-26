Básquet de San Martín:

¡ Nueva Fecha de las Formativas, los Gauchitos jugaron de local en Argentino !.

San Martín jugó de local en Argentino en Formativas frente a Tenis de Correa, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 65 TENIS 73

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 101 TENIS 46

Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 77 TENIS 47

Liga Próxima: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 86 TENIS 57

Previamente durante la mañana jugaron las Categorías Pre mini y Mini.

En la próxima fecha, los Gauchitos visitan a Norte de Armstrong.

Queremos agradecer al Club Argentino por haber cedido nuevamente sus instalaciones mientras el Leonardo Gutiérrez se encuentre ocupado por el Mundial de Billar 5 Quillas.

¡ San Martín jugo de Local en Argentino por el Femenino de la Cañadense !.

Nuestras chicas fueron Local en Argentino, frente a Cremería, obteniendo los sguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 64 CREMERÍA 18

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 100 CREMERÍA 4

En la próxima fecha Las Gauchitas serán visitante frente a Campaña en Carcaraña.

Continuamos agradeciendo al Club Argentino por haber cedido nuevamente sus instalaciones mientras el Leonardo Gutiérrez se encuentre ocupado por el Mundial de Billar 5 Quillas.

¡ Encuentro de Mosquitos en Corral de Bustos !:

Los más Pequeños del Básquet de San Martín participaron de un encuentro en Sporting de Corral de Bustos, pasando un hermoso día de básquet, junto al Club Local y a Belgrano de Arias, San Martín de Monte Buey, Independiente de Chañar Ladeado, Lambert de Monte Maíz y Almafuerte de Inriville.

Felicitaciones por la organización y muchas gracias por la invitación a Sporting.

A seguir disfrutando y creciendo junto a este hermoso deporte.