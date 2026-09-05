Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 5 Fecha del Torneo Clausura.
Domingo 6 de Septiembre.
Cuarta: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
LURO Y 3O DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
BELL DE BELL VILLE vs. SARMIENTO DE LEONES
Categoría B:
Zona Uno: 4 Fecha del Torneo Clausura.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BALLESTEROS vs. UNIÓN DE MORRISON
HURACÁN DE MORRISON vs. TALLERES DE BELL VILLE
Zona Dos: 6 Fecha del Torneo Clausura.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Lunes 07 de Septiembre.
Cuarta División: 20:00 horas
Primera División: 22:00 horas.
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 21:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Locución Comercial Móvil Facundo Blardone Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES
Lunes 7 de Septiembre
Cuarta División: 20:00 horas
Primera División: 22:00 horas.
PROGRESO DE NOETNGER vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.