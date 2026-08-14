Golf del Club Argentino:

¡ Un nuevo desafío para Santino Armando !.

Queremos compartir con todos nuestros socios una noticia que nos llena de orgullo:

Santino viaja a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa, donde continuará sus estudios y seguirá desarrollando su carrera en el golf.

Allí asistirá a la Southern Nazarene University, donde estudiará Administración de Empresas, mientras continúa creciendo y formándose como jugador.

Desde el Rojo celebramos este gran paso y todo el camino que hay por delante .

¡ Muchos éxitos, Santi !. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa. ¡ A disfrutar y representar al Rojo de la mejor manera !.