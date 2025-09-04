Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 4625 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 1800,00 3400,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2600,00 3600,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2800,00 3520,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2000,00 2900,00
Vacas de Conserva Buena 1900,00 2300,00
Toros Especiales 2600,00 2900,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2700,00 3350,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 43 Cabezas
Novillitos Livianos 3000,00
Vacas Buenas 2400,00
Vacas Manafactura 2000,00
Vacas de Conserva 1700,00