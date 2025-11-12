Mercado Agro Ganadero de Canuelas:
Entrada: 6635 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 3400,00 4220,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3000,00 4220,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3000,00 4280,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2100,00 3300,00
Vacas de Conserva Buena 2000,00 2400,00
Toros Especiales 2300,00 3300,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2700,00 4100,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 493 Cabezas
Novillos Livianos 3550,00
Novillos Cruzas 3200,00
Novillitos Livianos 3700,00 3920,00
Vacas Buenas 2850,00 3150,00
Vacas de Conserva 2100,00 2500,00
Vaquillonas Livianas 3340,00 3900,00
Toros Buenos 2960,00 3040,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones