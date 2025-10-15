Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 8193 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2700,00 3600,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2470,00 3720,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2700,00 3700,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 1800,00 3000,00
Vacas de Conserva Buena 1800,00 2350,00
Toros Especiales 2300,00 3200,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2800,00 3550,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada:
Novillos Livianos 3180,00 3330,00
Novillos Cruzas 2520,00 2750,00
Novillitos Livianos 3200,00 3500,00
Vacas Buenas 2700,00 3080,00
Vacas de Conserva 1860,00 2240,00
Vaquillonas Livianas 3050,00 3450,00
Toros Buenos 2540,00 2740,00
Categoría Macho Entero Joven 3220,00