Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 6966 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2430,00 3400,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 2900,00 3600,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 2400,00 3550,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 2100,00 2800,00
Vacas de Conserva Buena 1600,00 2800,00
Toros Especiales 2000,00 2900,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 2470,00 3300,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 309 Cabezas
Novillos Livianos 3200,00
Novillitos Livianos 3000,00 3300,00
Vacas Buenas 2360,00 2600,00
Vacas de Conserva 1500,00 1950,00
Vaquillonas Livianas 2900,00 3200,00
Toros Buenos 2500,00
Categoría Macho Entero Joven 3200,00