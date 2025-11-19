En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el ingeniero agrónomo, Jorge D’Alessandro, confirmó que la cosecha de trigo está dando sus primeros pasos en la región, aunque aún con altos niveles de humedad.

Algunos lotes se probaron de manera aislada y mostraron avances iniciales, pero todavía sin la madurez suficiente para trazar conclusiones firmes. Si el clima acompaña, el grueso de la trilla comenzaría a pleno hacia el fin de la semana.

D’Alessandro señaló que la campaña presenta características inéditas por lo excepcionalmente favorable para el trigo. Según explicó, “se alinearon todos los planetas” y las condiciones climáticas fueron óptimas durante todo el proceso. Aunque apenas se cosechó menos del 2%, los primeros resultados superaron lo esperado y permiten proyectar la mejor cosecha en volumen de la historia para la zona.

El maíz también se perfila con un panorama alentador. El cultivo fue implantado en tiempo y forma, con muy buenas reservas hídricas y un avance sostenido gracias a la humedad disponible.

Aunque restan meses claves por delante, las perspectivas son muy positivas, incluso en un escenario climático que podría incluir lluvias por debajo de lo normal, situación que sería compensada por la buena humedad almacenada en los suelos.

La soja de primera ya supera el 80% de avance de siembra y se espera completar la implantación en los próximos días.

D’Alessandro indicó que la soja de segunda podrá sembrarse inmediatamente después del trigo, en una fecha ideal para el cultivo. Si se cumplen los pronósticos que anticipan un período con precipitaciones algo menores, pero normales a partir de febrero, las expectativas también son favorables.

A pesar del excelente escenario productivo, el especialista reconoció que el gran faltante son los precios, aunque remarcó que la producción local está trabajando con tecnología de punta y resultados comparables a zonas históricamente destacadas.

Sobre las próximas lluvias, consideró que, si se mantienen en niveles bajos como indica el pronóstico, no afectarán el inicio fuerte de la cosecha previsto para este fin de semana.

Se espera que entre hoy y mañana puedan caer algunas precipitaciones, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional.