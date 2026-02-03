Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 02 01 2026

Trigo: 258840 Pesos por tonelada

Maíz: 273220

Sorgo: Sugerido 244460

Girasol: 532260

Soja: 476000

Precios en el Disponible 02 01 2026

Trigo: El cereal con descarga volvió a ofrecerse en U$s 180. La oferta de U$s 200 por mercadería disponible con proteína mínima de 10,5 %.

Febrero U$s 180. La tira comprendida entre Marzo y Abril U$s 187. U$s 187 para la descarga en Mayo.

Maíz: U$s 185 con entrega corta hasta el 6 del corriente mes. Febrero U$s 190, Marzo y Abril U$s 179, Los tramos Mayo-Junio U$s 180 y Julio U$s 175.

Sorgo: U$s 185 con entrega entre Marzo y Julio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: U$s 370 con entrega inmediata y para los meses de Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo U$s 380. Para las descargas en Junio, Julio y Agosto U$s 400.

Soja: La oferta abierta se ubicó en $ 465000 pesos por tonelada. Para la entrega contractual y en $ 470000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería. Según el registro oficial SIO-Granos, este mismo valor de $ 470000 pesos por tonelada fue el negociado por la oleaginosa con entrega.