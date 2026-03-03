Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 03 03 2026

Trigo: 250900 Pesos por tonelada

Maíz: 236300

Sorgo: 256500

Soja: 460000

Precios en el Disponible 03 03 2026

Trigo: Se sostuvieron los negocios en U$s 180 por el disponible, con el tramo contractual en U$s 183. Continuaron vigentes las distintas ofertas según el nivel de proteína U$s 200 para un mínimo de 10,5 % y U$s 205 para proteína mínima de 11 %. En los tramos contractual, Abril y Mayo se registraron ofertas de U$s 200 para la entrega entre Diciembre y Enero del 2027.

Maíz: Los valores abiertos U$s 170. La oferta abierta para la entrega contractual o Full Marzo U$s 175. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 183. Julio y Agosto U$s 180.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 190 para el tramo Marzo y U$s 192 para la entrega entre Abril y Mayo.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 380, valor que también se estableció para las posiciones contractual o Full Marzo y Abril-Mayo U$s 385, Junio y Julio U$s 390 y Agosto U$s 375.

Soja: La mejor oferta abierta $ 465000 pesos por tonelada para la entrega disponible y hasta el 17 del corriente mes, mismo valor propuesto para las fijaciones de mercadería.

En moneda extranjera, se ofertaron U$s 331 hasta el 17 de Marzo, U$s 325 hasta el 22 de Marzo y U$s 320 hasta el 31 de Marzo.