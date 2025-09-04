Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 03 09 2025

Trigo: 271000 Pesos por tonelada

Maíz: 237000

Sorgo: 223080

GIrasol: Sugerido 486720

Soja: 400000

Precios en el Disponible 03 09 2025

Trigo: Las propuestas de compra se ubicaron nuevamente en U$s 200 para el tramo disponible. La oferta se estableció en U$s 190 para la descarga contractual.

Las entregas entre Noviembre y Enero del 2026 volvieron a situarse en U$s 187.

Maíz: El precio abierto y generalizado volvió a ubicarse en U$s 175 para la descarga inmediata y contractual. Octubre U$s 175, Noviembre U$s 173, La descarga entre Diciembre y Febrero del 2026 U$s 175. La entrega entre Marzo y Mayo U$s 170. Junio U$s 168 y Julio U$s 165.

Sorgo: Una vez más no se han registrado ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Se volvieron a proponer U$s 335 para la descarga en Marzo del 2026.

Soja: $ 395000 pesos por tonelada para la entrega inmediata. Este mismo valor fue también el ofrecido para el tramo contractual y para las fijaciones de mercadería.