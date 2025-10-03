Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 03 10 2025

Trigo: 276020 Pesos por tonelada

Maíz: 250540

Sorgo: 234300

Girasol: Sugerido 467120

Soja: 499800

Precios en el Disponible 03 10 2025

Trigo: U$s 195 para la entrega disponible y hasta el 15 del corriente mes. Se concertaron negocios en torno a los U$s 200, según refleja el registro oficial SIO-Granos. La posición Full Octubre U$s 185. Noviembre U$s 185. Diciembre U$s 183 y Enero U$s 185.

Maíz: U$s 175 para la entrega disponible. Marzo 2026 U$s 174, Abril-Mayo 2026 U$s 173, Junio 2026 U$s 170 y Julio 2026 U$s 169.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Se ofrecieron U$s 165 para la entrega inmediata como contractual, mientras que en moneda local la propuesta alcanzó los $ 237500 pesos por tonelada.

Girasol: Para la entrega disponible y hasta el 12 del corriente mes en U$s 330. Diciembre y Enero 2026 U$s 320. Febrero 2026 U$s 325. Marzo U$s 330 y Abril U$s 335.

Soja: $ 495000 pesos por tonelada para la entrega disponible como contractual. Para las fijaciones de mercadería y la entrega en Noviembre se ofrecieron $ 495000 pesos por tonelada, mientras que en moneda extranjera la propuesta U$s 341.