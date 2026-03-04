Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 03 2026

Trigo: 254500 Pesos por tonelada

Maíz: 242000

Sorgo: 265000

Girasol: 534280

Soja: 465000

Precios en el Disponible 04 03 2026

Trigo: U$s 180 por el disponible y U$s 183 para el tramo contractual. Se hicieron presentes posiciones según su contenido proteico en el tramo contractual, Abril y Mayo hasta U$s 205 el trigo con mínimo 11 % y hasta U$s 200 el mínimo de 10,5 %. Para la entrega entre Diciembre y Enero 2027 U$s 200.

Maíz: Para la descarga inmediata U$s 172. La oferta para la entrega contractual o Full Marzo U$s 175.

El tramo entre Abril y Junio U$s 176. con Julio, Agosto U$s 173.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: U$s 192 para el tramo entre Abril y Julio.

Girasol: Se volvieron a ofrecer U$s 380 para la entrega disponible, precio que se ofertó para las posiciones contractual(o Full Marzo) y Abril-Mayo U$s 385, Junio y Julio U$s 390 y Agosto U$s 375.

Soja: Se propuso $ 455000 pesos por tonelada para la entrega hasta el 17 de Marzo, mismo valor ofrecido para las fijaciones de mercadería.

Se relevaron negocios a $ 460000 pesos por tonelada con entrega contractual, según el monitor SIO-Granos.